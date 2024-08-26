У некоторых пользователей перестал работать криптовалютный кошелек Telegram

Криптовалютный кошелек Telegram перестал работать у некоторых пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мессенджер.

По данным агентства, при попытке запуска сервис начинает долго обновлять данные, а затем уведомляет о технических проблемах. Кроме того при запуске возникает ошибка в подключении к сети.

При этом у пользователей, у которых перестал работать криптовалютный кошелек появляется сообщение, где говорится, что их средства находятся в безопасности. Также там указывается, что его работа будет восстановлена в ближайшее время.

Напомним, что 24 августа во Франции был задержан сооснователь Telegram Павел Дуров. Его обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в его мессенджере.