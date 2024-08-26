Эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал "Ленте.ру", почему не стоит грубить телефонным мошенниками.

"С мошенниками лучше не вступать ни в какие разговоры, тем более не грубить и не называть их всякими словами. Они могут начать мстить", - заявил собеседник издания.

Он объяснил, что в качестве мести мошенники могут начать массовую рассылку на телефон жертвы одноразовых кодов в надежде, что у человека в этот момент открыто приложение банка и он "на что-то не то нажмет". Также аферисты могут обрушить на обидчика автоматический поток звонков с разных номеров в любое время суток, отметил Власов.

Пять основных признаков телефонного мошенничества, которые грозят потерей денег

Если позвонивший человек начинает упоминать службу банка, налоговую, ФСБ, МВД, КГБ и другие ведомства, то лучше ничего не говорить и сразу положить трубку, посоветовал эксперт, поскольку мошенники могут записать голос жертвы и потом использовать в корыстных целях.

До этого в Петербурге полицейские задержали серийную поджигательницу автомобилей, женщина действовала по указанию телефонных мошенников. Злоумышленница сожгла пять машин в нескольких районах города. Она действовала по указанию мошенников, которые сначала запугали ее и вынудили оформить несколько кредитов в банках на сумму более 1,7 млн рублей, а затем заставили совершить поджоги.