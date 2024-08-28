Россиян предупредили о новом обмане с установкой счетчиков

Мошенники стали использовать новую схему обмана: они пытаются убедить жертву установить новые счетчики учета электроэнергии, параллельно выманивая данные от личного кабинета на «Госуслугах», рассказала РИА «Новости» куратор проекта Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Недавно мошенники активно начали эксплуатировать легенду о необходимости установки или замены приборов учета электроэнергии (счетчиков). Мошенники от лица Россетей запрашивали у жителей персональные данные и логин от портала Госуслуги», - сообщила Храпунова.

Ранее в банке ВТБ рассказали, что мошенники стали выдавать себя за сотрудников Госархива. Они убеждают граждан, что их ждут старые письма, которые нужно забрать в отделении МФЦ или Почты России, выбрав дату и время с помощью онлайн-записи. Для записи необходимо назвать код из смс. С помощью этого кода мошенники получают доступ к цифровым сервисам жертвы.

Правила безопасности в Сети помогут защититься от мошенников, а банковский вклад под высокий процент поможет спасти накопления от инфляции и получить доход.