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Россиян предупредили о новом обмане с установкой счетчиков

Мошенники стали использовать новую схему обмана: они пытаются убедить жертву установить новые счетчики учета электроэнергии, параллельно выманивая данные от личного кабинета на «Госуслугах», рассказала РИА «Новости» куратор проекта Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

Россиян предупредили о новом обмане с установкой счетчиков
© РИА Новости
«Недавно мошенники активно начали эксплуатировать легенду о необходимости установки или замены приборов учета электроэнергии (счетчиков). Мошенники от лица Россетей запрашивали у жителей персональные данные и логин от портала Госуслуги», - сообщила Храпунова.

Ранее в банке ВТБ рассказали, что мошенники стали выдавать себя за сотрудников Госархива. Они убеждают граждан, что их ждут старые письма, которые нужно забрать в отделении МФЦ или Почты России, выбрав дату и время с помощью онлайн-записи. Для записи необходимо назвать код из смс. С помощью этого кода мошенники получают доступ к цифровым сервисам жертвы.

Правила безопасности в Сети помогут защититься от мошенников, а банковский вклад под высокий процент поможет спасти накопления от инфляции и получить доход.

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