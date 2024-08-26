В Сбере рассказали об активизации мошенников в отношении звезд шоу-бизнеса

Телефонные мошенники активизировали свою деятельность в отношении звёзд шоу-бизнеса, а также известных людей в сфере науки и образования.

Об этом рассказали в пресс-службе Сбера.

«Звонки поступают звёздам шоу-бизнеса, высокопоставленным персонам, а также деятелям образования и науки. За последний месяц известно около десятка успешных случаев хищения, некоторые из них стали публичными», — заявили в кредитной организации.

Как отмечается, сотрудники кибербезопасности Сбера выявляют номера, с которых злоумышленники звонят россиянам. Затем их вносят в базу для защиты клиентов.

В мобильном приложении банка есть бесплатный сервис по определению мошеннических звонков.

По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, с начала года удалось сохранить от мошенников более 180 млрд рублей на счетах известных личностей.

Он также отметил, что телефонный номер, с которого мошенники звонили певице Ларисе Долиной, был в базе.

Артистка сразу бы поняла, что имеет дело со злоумышленниками, если бы подключила сервис банка, заявил Кузнецов.

Ранее пострадавшая от мошеннической схемы Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры.

Как стало известно, мошенники звонили певице с территории Украины.