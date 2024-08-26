Названа средняя стоимость цветов в преддверии 1 сентября

В преддверии Дня знаний, который отмечают в России 1 сентября, в стране зафиксирован рост цен на цветы. К уровню августа прошлого года их стоимость поднялась на четверть, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные компании «Эвотор», производителя онлайн-касс.

В настоящее время средняя цена букета по стране достигла 1,788 тысячи рублей (+26% год к году). За основу аналитиками был взят период с 1-20 августа 2024 года. Подчеркивается, что в среднем роза подорожала на 9% год к году, до 170 рублей за штуку, стоимость хризантемы поднялась на 18%, до 195 рублей за штуку.

Жители Москвы тратят наибольшую сумму на цветы – в среднем 2,3 тысячи рублей. В Краснодарском крае граждане отдают за букет 2,2 тысячи рублей, в Иркутской области - 2,17 тысячи рубля, в Приморье - 2,1 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге - 2 тысячи рублей. Наименьшая цена букета наблюдается в Псковской области - 994 рубля.

Ранее сообщалось, что, по данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), минимальная цена набора школьных товаров в крупных российских торговых сетях в 2024 году демонстрирует более низкие уровни, чем в среднем по стране. Он оценивается в 6254 рубля для мальчика и 5949 рублей для девочки.