Кому повысят социальные выплаты и пособия с 1 сентября

С 1 сентября ожидается внедрение целого ряда новых социальных выплат. Также повысятся некоторые уже имеющиеся пособия, сообщает Life.

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Издание напоминает о том, что ранее в Государственную думу был внесен законопроект «О ежегодной денежной выплате семьям, имеющим детей, в связи с началом учебного года». Согласно документу, выплату может оформить один из родителей детей от 6 до 18 лет при наличии гражданства РФ. Ребенок должен достигнуть возраста шести лет не позднее 1 сентября текущего года. На такую же выплату смогут рассчитывать инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие гражданство Российской Федерации и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, отмечают авторы.

По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксаны Красовской, на региональном уровне с 1 сентября вводят новые выплаты и меры социальной поддержки. В частности, в Московской области внесены изменения в региональный закон «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области», напомнила эксперт.

С начала осени также корректировки затронут инвалидов в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих проблемы со зрением и слухом, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. Социальные услуги в стационарной форме им будут предоставляться бесплатно.

В Тульской области установили единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей, говорится в публикации. В Ульяновской области с 1 сентября 2024 года устанавливаются меры социальной поддержки многодетным семьям. Им положена выплата ежемесячной денежной компенсации в размере 30 процентов объема фактически произведённых расходов на оплату жилого помещения. Такую же компенсацию сделают и на оплату коммунальных услуг, отметили в «Европейской юридической службе».

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Также эксперты напоминают о том, что в Ульяновской области предусмотрели выплату денежной компенсации расходов на покупку твердого топлива в пределах норм, которые установлены для продажи населению, и оплату транспортных услуг для доставки этого топлива. Кроме того, специалисты подчеркивают, что в Республике Саха (Якутия) многодетным семьям предоставят льготу с 1 сентября 2024 года, сделают компенсацию стоимости коммунальных услуг, которая составит 30 процентов.