Российским семьям рассказали о выплатах к 1 сентября

Некоторые категории семей в России могут рассчитывать на финансовую поддержку к 1 сентября в рамках региональных мер поддержки. При этом размер выплат размер может отличаться в зависимости от места проживания, сообщает РИА Новости.

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Старший научный сотрудник ИПЭИ Президентской Академии Елена Цацура отметила, что Единая федеральная выплата к 1 сентября была назначена лишь однажды — в 2021 году в связи с пандемией COVID-19. Однако многие субъекты и города оказывают подобную помощь самостоятельно, уточнила эксперт.

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«Как правило, получение такой поддержки предусмотрено для определенных категорий семей с детьми – малоимущих, многодетных, семей участников СВО (специальной военной операции — прим. «Ленты.ру»), родителей с инвалидностью и других», — объяснила она, добавив, что узнать о положенной выплате можно в региональном отделении Социального фонда.

Региональные меры поддержки для категорий семей с детьми школьного возраста предусмотрены более чем в 30 субъектах России, добавила доцент кафедры экономической теории РАНХиГС Наталья Усова.

Ранее ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок сообщил, что оссийские пенсионеры имеют право на доплату к пенсии, если содержат нетрудоспособных членов семьи. Размер выплаты в 2024 году составляет чуть более 2.7 тысячи рублей за каждого иждивенца.