В Госдуме назвали необходимый для получения пенсии стаж в 2024 году

С 2024 года общая продолжительность страхового стажа для получения пенсии составляет 15 лет.

Об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин.

— Важным остается наличие требуемой законом общей продолжительности страхового стажа. С 2024 года это требование составляет 15 лет, — сказал чиновник.

Он отметил, что страховой стаж не является идентичным понятием с трудовым стажем. По его словам, страховой стаж представляет собой промежутки времени, когда работодатель платил за работника страховые взносы.

— В случае, если работник временно не трудоустроен или находится в отпуске без сохранения заработной платы, страховые взносы за него не перечисляются. Следовательно, такие периоды не включаются в страховой стаж при назначении пенсии. Тем не менее сами по себе перерывы в работе не препятствуют получению пенсии, — подчеркнул он.

По словам Чаплина, перерывы могут повлиять на размер пенсии, поскольку конечная ее сумма рассчитывается из общей суммы страховых взносов, выплаченных за сотрудника за весь период его трудовой деятельности. Законодатель указал, что чем больше и чаще были перерывы в трудовой деятельности россиянина, тем меньший размер пенсионных накоплений у него может быть. При этом есть исключения, например, если перерыв был декретом, поскольку это не скажется негативно на стаже.

— В этом ключе права матерей полностью защищены, более того, женщин в декрете и матерей-одиночек с малолетними детьми никто не имеет права уволить, — заключил депутат в беседе с РИА Новости.

Некоторые категории российских пенсионеров имеют возможность получать дополнительные выплаты к своей пенсии. Такая финансовая поддержка составляет 2,7 тысячи рублей в месяц.