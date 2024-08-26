Экономист спрогнозировала рост цен на продукты питания с осени

С осени россиян ждет подороражание на продукты питания, заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом пишет «Прайм».

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Она отметила, что стоимость продуктов вырастет от пяти до 40 процентов. Это объясняется высокой инфляцией, дорогими кредитами, расходами на логистику, персонал, упаковку и сырье. Экономист добавила, что неурожай яблок и ягод, используемых для изготовления соков, сидра и прочей подобной продукции, грозит взвинтить на нее цены.

Экономист объяснил, с чем связано резкое подорожание продуктов

При этом зерновые и масличные могут даже подешеветь, поскольку сезон сбора урожая в разгаре. Сильнее прочих могут подорожать импортные товары — кофе, какао, экзотические фрукты и специи. Не исключен и рост цен на алкоголь, спрогнозировала специалист.

Ранее стало известно, что российские кредитные организации не прекратили повышать ставки по депозитам.