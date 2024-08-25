Зарплаты сезонным рабочим в ряде регионов выросли в полтора раза

Зарплаты сезонным рабочим в ряде российских регионов выросли в 1,5 раза по сравнению с летом 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные портала HeadHunter.

Исследователи пояснили, что к профессиональным областям с высокой долей сезонной работы относят сферы туризма, общепита, сельского хозяйства и строительства.

По их данным, в Москве летом 2024 года было представлено 790 сезонных вакансий с зарплатами от 120 тыс. рублей, в Петербурге — свыше 300 вакансий, в Московской области, Красноярском и Краснодарском краях — более 100 в каждом регионе.

Высокий спрос на сезонных рабочих также был зарегистрирован в Ставропольском крае (сельское хозяйство) и Алтайском крае (сфера туризма).

Российский рынок труда столкнулся с критическим дефицитом кадров

Спрос на рабочих также сопровождался ростом зарплат, пояснили аналитики. В Алтайском крае, к примеру, в сферах туризма, гостиниц и ресторанов средняя предлагаемая зарплата составила 38,2 тыс. рублей, что на 39% больше, чем в 2023 году.