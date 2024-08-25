Эксперты предупредили о рисках введения туристического налога

Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил изменить формулу расчета туристического налога, который вступит в силу с 2025 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с содержанием писем, направленных в Минэкономразвития и ФНС.

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РСТ предлагает отменить минимальную сумму налога в 100 руб. за сутки, оставив только верхнюю границу в виде процента от стоимости проживания. По мнению экспертов, установленный минимум не соответствует рыночным ценам на гостиничные услуги.

«Нижняя установленная граница зачастую может превышать верхнюю и нагружает бизнес», — пояснили в пресс-службе РСТ.

Согласно расчетам союза, минимальный налог в 100 руб. соответствует 1% от стоимости проживания только в отелях категорий «пять звезд» и «пять звезд люкс». Для более бюджетных гостиниц этот налог будет составлять от 1,5% до 2,8% от стоимости проживания.

Президент РСТ Илья Уманский отметил, что механизм взимания налога не учитывает особенности оказания туристических услуг, например пакеты «все включено» или отдых в санаториях.

Кроме того, РСТ обратил внимание на проблему роста фискальной нагрузки на гостиничную отрасль и налоговое неравенство внутри туристического сектора. Крупные гостиницы платят значительный имущественный налог, в то время как апартаменты, предоставляющие схожие услуги, от него освобождены.

До этого стало известно, что Светлогорск лидирует по снижению цен на отели в сентябре среди популярных туристических направлений России. Стоимость проживания там упала на 33% по сравнению с августом, до 6,8 тыс. рублей за ночь. Вслед за ним идут курорты Краснодарского края, где снижение составило до 29%.