У российских врачей выросли зарплаты

Средние зарплаты врачей в первом полугодии текущего года превысили 100 тысяч рублей в почти половине регионов России, что значительно больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда таких субъектов было чуть больше четверти. Это следует из данных Росстата. В семи регионах врачи получали более 200 тысяч рублей в месяц. Самые высокие зарплаты были на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе. В прошлом году таких регионов было лишь три. В среднем по России зарплаты врачей в январе-июне выросли до 121 тысячи рублей. При этом среднемесячный доход составил 64 тысячи рублей.