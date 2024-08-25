Эксперт рассказал, каким категориям россиян положена доплата к пенсии

Пенсионерам в России положена доплата к пенсии, если у них на иждивении есть нетрудоспособные члены семьи. Сумма прибавки - чуть больше 2,7 тысячи рублей за человека. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Иждивенцы - это нетрудоспособные люди на полном содержании. Например, дети, не достигшие совершеннолетия, студенты не старше 23 лет, обучающиеся очно, родители и супруг пенсионного возраста, родственники с инвалидностью, если они не имеют собственного основного источника дохода, передает РИА Новости.

Такую доплату могут получить те, кому назначена пенсия по старости или инвалидности, а ее сумма равна одной трети от размера фиксированной выплаты страховой пенсии, в этом году это 2711,63 рубля за одного иждивенца. Причем доплата может быть установлена максимум за троих членов семьи, находящихся на иждивении. Но получать ее могут оба супруга.

Для оформления доплаты нужно обращаться в Социальный фонд России, добавил эксперт.