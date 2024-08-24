Россиянам рассказали о новой ежегодной семейной выплате

В России с 2026 года семьи с двумя и более детьми и доходом не более 1,5 прожиточных минимумов смогут ежегодно получать семейную налоговую выплату. Об этом РАНХиГС Александра Осаволюк.

Экономист пояснила, что выплата будет рассчитываться путем деления одной двенадцатой суммы всех доходов, полученных за отчетный период на количество членов семьи. Таким образом можно будет вернуть часть выплаченных годом ранее налогов в размере 7 процентов от суммы доходов. Ставка НДФЛ для них составит 6 процентов вместо 13.

Закон о соответствующей выплате был подписан президентом России Владимиром Путиным 13 июля. Документ устанавливает основания для назначения выплаты работающим родителям, а также усыновителям, опекунам, попечителям. Выплата предоставляется гражданам РФ, которые постоянно проживают на территории страны, являются налоговыми резидентами РФ, и с их доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за назначением выплаты году.