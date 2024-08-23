В каких регионах России платят самые высокие пенсии
Чукотский автономный округ возглавил рейтинг регионов, где платят наибольший размер средней пенсии по старости. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Социальный фонд России.
В указанном регионе платят в среднем 36 517,5 рублей (в расчете на человека), работающим гражданам - 42 617,8 рублей. На второй строчке расположился Камчатский край (всего - 32 191,5 рублей, работающим - 25 030,6 рублей, неработающим - 36 037,6 рублей), говорится в отчете ведомства.
На третьей строчке - Магаданская область, где средняя пенсия составляет 32 126 рублей. Работающим пенсионерам платят по 25 022 рубля в месяц, а неработающим - по 36 283 рубля.
Средняя пенсия по старости в России составляет 22 460 рублей. Работающие пенсионеры могут рассчитывать на 18 574,4 рубля, а неработающие - 23 411 рублей.
Ранее агентство ТАСС сообщило, что поправка о ежемесячной индексируемой прибавке к пенсии в размере 1,2 тыс. рублей для ряда категорий получила поддержку со стороны профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Речь идет о пенсионерах старше 80 лет, а также инвалидах I группы.