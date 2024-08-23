Разрыв между пенсиями работающих и незанятых с начала 2024 года снизился до 4,8 тыс. рублей. В июле трудоустроенные пенсионеры получали 18,6 тыс., неработающие — 23,4 тыс.

При этом отмечается, что в расчетах Соцфонда фигурируют суммы, которые вывели по принципу среднего арифметического числа: все поступления сложили и поделили на число получателей, пишут «Известия».

В январе 2024 года разрыв составлял 5,6 тыс. рублей. Таким образом показатель уменьшился почти на 17%.

Основных причин такой тенденции две, говорят эксперты. Во-первых, начисления трудоустроенным пожилым людям растут из-за повышения пенсионного возраста. Поднялся порог выхода на заслуженный отдых и людей стало больше стажа и баллов. Соответственно, и базовые начисления у них становятся выше.

Во-вторых, разрыв уменьшается из-за распространения схем с фиктивным увольнением. Так, если пенсионер увольняется со службы, то с этого месяца получает полную индексацию выплат. Но при этом, ничто не мешает ему пойти на работу снова. И в этом случае начисления от государства ему уже будут выше.

Этот разрыв будет снижаться и дальше, так как со следующего года начнут индексировать начисления и тем, кто вышел на пенсию, и тем, кто продолжает работать.

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Индексация будет проводиться два раза в год. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, минимальное увеличение выплат должно составить 1,3 тыс. рублей. Решение коснется около восьми млн человек.

В среднем начисленные выплаты трудящимся пожилым людям после 2025 года могут подняться на 10–13%.