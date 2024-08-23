Россияне назвали уважительные причины не возвращать кредит

20% россиян считают, что в некоторых случаях кредит можно не возвращать, показал опрос аналитического центра НАФИ среди 1,6 тысячи человек. Для сравнения, в 2015 году отказ от выплаты долга допускали 37% респондентов. В основном так считают молодые люди в возрасте до 35 лет из городов с населением менее 100 тысяч жителей и из больших семей — четверо и более человек.

71% опрошенных назвали невозврат займа правонарушением, в 2015 году таких было 55%. Портрет представителя этой группы: семьянин старше 35 лет с высшим образованием. Об этом пишет РБК.

Среди уважительных причин не возвращать кредит россияне назвали: внезапно возникшие обстоятельства, например экономический кризис, болезнь, потеря работы, развод, — 42%, сокрытие банком реальной стоимости кредита — 30%, увеличение кредитором в одностороннем порядке размера процентной ставки и платежей — 30%.