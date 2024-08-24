Эксперт рассказала о новой ежегодной выплате для российских семей

Семьи с двумя и более детьми и доходом не выше 1,5 прожиточных минимумов смогут с 2026 года ежегодно получать семейную налоговую выплату. Об этом сообщила младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк.

— На получение этой выплаты могут претендовать работающие родители в семьях с двумя и более детьми, имеющие среднедушевой месячный доход в размере, который не превышает 1,5 прожиточных минимума в регионе. Он будет рассчитываться путем деления одной двенадцатой суммы всех доходов, которые получены за отчетный период (годом ранее) на количество членов семьи, — цитирует ее РИА Новости.

Семьи смогут вернуть часть выплаченных годом ранее налогов в размере семи процентов от суммы доходов. Ставка НДФЛ для них составит шесть процентов вместо 13. Для получения данной выплаты родители должны быть налоговыми резидентами России и не иметь задолженности по алиментам. Дети должны быть несовершеннолетними или не старше 23 лет, если учатся очно.

Эксперт уточнила, что при расчете вычета используется прожиточный минимум, который предшествует году подачи заявления на налоговый вычет. Заявление необходимо подать с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом исчисления и выплаты НДФЛ.

В июле губернатор Кировской области Александр Соколов предложил ввести в регионе налоговый вычет по налогу на прибыль для организаций, занимающихся развитием сотовой связи.