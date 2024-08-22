В Госдуму внесли законопроект о детском кешбэке до 20 тыс. рублей

Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается возмещать 20% от стоимости путевки в детские лагеря, но не более 20 тыс. рублей. Документ размещен в думской базе данных.

Необходимые изменения предлагается внести в закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". В пояснительной записке отмечается, что этот закон является основным документом в области обеспечения прав детей на отдых, но он не обеспечивает механизм развития сферы отдыха и оздоровления детей, как отдельного кластера, подобного гостинично-туристической отрасли. Авторы инициативы считают, что возврат части стоимости путевки позволил бы одновременно поддержать как покупателей путевок на отдых и оздоровление детей, так и сами организации, предоставляющие такие услуги.

"В качестве конкретной меры, обеспечивающей повышение доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, предлагается законодательно закрепить возмещение части затрат на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в размере 20% стоимости таких услуг, но не более 20 тыс. рублей", - указано в документе.

Предполагается, что расходы будут финансироваться из федерального бюджета. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что для нововведения понадобится выделить дополнительно порядка 5 млрд рублей.

Также законопроектом предлагается установить, что кабмин разрабатывает и ежегодно утверждает федеральную программу отдыха и оздоровления детей, содержащую основные показатели и механизмы развития сферы детского отдыха и оздоровления детей на год и двухлетний плановый период.