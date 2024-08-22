Карты и счета россиян стали блокировать из-за нового закона

Россиянам стали ограничивать доступ в банковские приложения, блокировать карты и счета из-за нового закона, вступившего в силу 25 июля. Он обязывает банки возвращать средства, отправленные клиентами мошенникам, если получатель есть в базе данных ЦБ. Жалобы в том числе стали появляться на Банки.ру. Об этом рассказывает Forbes.

Всего есть три сценария блокировок. В первом случае мошенники открывают от имени человека счет в банке, используя его персональные данные. Человек попадает в черный список, а карты блокируются сразу в нескольких банках. В частности, о такой ситуации рассказали клиенты МТС Банка; в кредитной организации назвали блокировки закономерными, так как новый закон обязывает банки обмениваться сведениями о мошенничестве. Для разблокировки предложили обратиться в ЦБ.

Во втором случае блокировки связаны с расчетами физлиц друг с другом и юридическими лицами через денежные переводы. На это жаловались клиенты Ренессанс Банка и Сбербанка: в первой ситуации человеку перевела деньги знакомая, во второй клиент пытался оплатить мобильную связь.

В третьем случае причиной блокировки становился крупный перевод самому себе на счет в другом банке. Одна из ситуаций связана с Почта Банком, антифрод-система которого сочла подозрительным вывод средств с завершившегося депозита. Клиент УБРиР пытался перевести деньги с зарплатной карты на счет в другом банке.

Банки.ру отмечает, что в Народном рейтинге банков действительно отмечается небольшой прирост отзывов о блокировках счетов и дистанционного банковского обслуживания пользователей по 161-ФЗ за последний месяц. Клиенты банков в некоторых случаях не могут вовремя исполнять финансовые обязательства и вынуждены обращаться в ЦБ.

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Дело в том, что новые поправки обязывают банки блокировать подозрительные переводы клиентов на два дня, это происходит, если реквизиты получателя находятся в специальной базе данных Банка России. При этом банк обязан связаться с клиентом и предупредить о ситуации, а также сообщить об этом в ЦБ. В Банке России отмечают, что включение в базу данных сведений добропорядочных клиентов маловероятно. Если же данные попадают в базу, доступ к электронному средству платежа приостанавливается.