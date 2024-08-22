Авиаперевозчики предупредили о последствиях резкого роста цен на топливо

Авиакомпания S7 сообщила в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта о проблеме роста цен на авиатопливо, сообщают «Известия».

© РИА Новости / Максим Блинов

Перевозчик просит совместно с Минэнерго и Минтрансом провести анализ стоимости керосина в отечественных аэропортах, а также мероприятия по снижению рисков дефицита. В противном случае, как считают в компании, доля расходов на него у авиакомпаний превысит 30%, что отразится на стоимости авиабилетов и создаст риски для сокращения объемов перевозок.

«Аэрофлот» объяснил, зачем ему прибыль и почему растут цены на авиабилеты

В группе «Аэрофлот» заявили, что отмечают рост стоимости керосина на протяжении нескольких лет: с 2018 года цена выросла с уровня около 45 тыс. рублей за тонну до 85 тыс. в 2024 году. При этом доля расходов на керосин в операционных затратах доходит до 40%. Таким образом любое повышение цены на топливо так или иначе отражается на стоимости билета.

В «Победе» указали, что рост стоимости керосина традиционно фиксируется в августе.

Цена на топливо повышается из-за резкого скачка индекса на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, который 7 августа достиг рекордного значения в 87,9 тыс. за т авиакеросина, превысив мировые цены.

В Минэнерго и ФАС опасений авиаперевозчиков не разделяют.