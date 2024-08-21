Эксперты сказали, когда наступит предел роста ставок по вкладам

Эксперты, опрошенные порталом «Банки.ру», рассказали, когда можно ожидать предела роста ставок по вкладам.

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По словам специалистов, в настоящее время кредитные организации ожидают очередного решения ЦБ по ключевой ставке. Аналитики отмечают, что в случае ее повышения доходность по вкладам продемонстрирует рост. Однако, по мнению некоторых из них, ждать сильного роста ставок по вкладам после изменения «ключа» не стоит.

По словам главного аналитика портала Богдана Зварича, доходность по депозитам в ближайшие месяцы может увеличиться максимум на 0,8 п. п. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич отметил, что в случае роста ключевой ставки до 20% средние ставки по банковским депозитам повысятся до 19,5%.

По мнению Алексея Охорзина, заместителя президента — председателя правления Почта Банка, ставки по вкладам уже достигли пика и дальше расти не будут.

«Из рассуждений аналитиков следует, что в настоящий момент доходность по вкладам близка к максимуму и грандиозного повышения доходности по депозитам до конца года вряд ли стоит ожидать», - пишет портал.

Напомним, что на последнем заседании 26 июля Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — с 16% до 18% годовых.