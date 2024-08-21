Названы даты индексации страховых пенсий

Страховые пенсии в России будут индексировать дважды в год - 1 февраля и 1 апреля. Это позволит повышать размер выплат на фактическую инфляцию, рассказала РИА Новости завкафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.

По ее словам, переход со следующего года на двухэтапную индексацию страховых пенсий в эти даты будет осуществляться не на основе прогнозных показателей, а с учетом фактической инфляции.

Сейчас, отметила эксперт, индексация пенсий граждан РФ, которая в 2024-м составляет 7,5 процента, отстает от инфляции по основным статьям затрат. Продовольственная инфляция находится рядом с двухзначными отметками.

Еще одна весомая статья расходов пенсионеров - оплата жилищно-коммунальных услуг.

"В среднем рост тарифов на ЖКУ в этом году составит 9,8 процента, что также выше уровня индексации пенсий", - отметила Подольская.

Она добавила, что немало пенсионерам приходится тратиться на лекарства. За пять месяцев этого года жизненно важные препараты подорожали на 3,3 процента. А к концу года они могут вырасти в цене еще больше. Эксперт объяснила такую динамику значительным удорожанием стоимости фармацевтических субстанций, а также с ростом логистических расходов и затрат на оплату труда.

Ранее в Банке России сообщили, что по итогам 2024 года рост потребительских цен составит в среднем 8 процентов.