Три четверти россиян не пользуются RuStore

Как показал опрос ВЦИОМ, проведенный по заказу Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), три четверти опрошенных никогда не пользовались отечественным магазином мобильных приложений RuStore.

Наличие RuStore на новых устройствах видится ими скорее неважной опцией. Поводом для проведения опроса стал внесенный в Госдуму законопроект, который предусматривает обязательную предустановку RuStore на все продаваемые в России смартфоны.

Следствием принятия данного закона многие видят запрет на продажу устройств от Apple, политика безопасности которой запрещает установку приложений в iOS/iPadOS из сторонних источников.

Запрет на продажу iPhone без предустановленного RuStore может стать потенциальной проблемой для 16% россиян — именно столько, согласно июльскому опросу ВЦИОМ, являются владельцами смартфонов от Apple. К слову, по данным того же опроса, Apple заняла третье место после Xiaomi (20%, включая Redmi и Poco) и Samsung (18%).

RuStore ощутимо уступает по популярности Google Play. Если Google Play чаще всего обращаются для загрузки приложений 40%, то к RuStore — только 10%. А 74% опрошенных ответили, что никогда не пользовались отечественным магазином приложений.

По этой причине предустановки RuStore на новом смартфоне для россиян скорее неважна. С разной степенью уверенности такой ответ дали 77% наших сограждан. Заявили об обратном («скорее и очень важно») 16%. Среди владельцев iPhone ситуация аналогична — неважной данная опция видится 79%, важной — тем же 16%.

Россияне в целом плохо представляют сложности пользователей Apple в случае законодательного запрета официальной продажи «яблочных» устройств без предустановленного RuStore: 15% не видят каких-либо трудностей, еще 36% затруднились с ответом.

В числе потенциальных проблем звучали следующие: рост стоимости (18%), риск быть обманутым при покупке (15%), неудобства при покупке и отсутствие гарантии на устройство (по 14%).