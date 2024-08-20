Цена на золото достигла исторического максимума. Эксперты прогнозируют рост

Цена на золото достигла нового исторического максимума: на 16:50 мск она составила 2 565,60 доллара за тройскую унцию. Подорожание с начала открытия торгов – 1,05%, и рост продолжается.

Как рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, котировки золота за последнюю неделю повысились на 3,3%. На фоне геополитической нестабильности инвесторы по-прежнему воспринимают золото как самый надежный и проверенный временем актив, особенно на фоне значительно снизившегося доверия к доллару США.

По мнению аналитика, одной из главных причин роста цен на золото стало ожидание симпозиума глав центральных банков мира и ожидание выступления на нем главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу.

«Инвесторы ожидают, что Пауэлл может сделать заявление относительно срока перехода к снижению процентных ставок, и эти ожидания уже негативно влияют на доллар, увеличивая одновременно спрос на золото. Кроме того, в Китае сохранится стабильный спрос со стороны ювелирной промышленности, а центральные банки ряда развивающихся стран по-прежнему продолжают наращивать долю золота в своих международных резервах, также способствуя увеличению спроса на драгметалл и повышению его цены», - пояснила Наталья Мильчакова.

По ее прогнозу, при нынешнем высоком спросе до конца текущего года цена золота может достичь 2 580 – 2 700 долларов за тройскую унцию.

Тем временем в России одним из надежных инструментов вложения средств остаются вклады. Эксперты Банки.ру выяснили, по каким вкладам банки, представленные на нашем сайте, предлагают максимальные ставки. Вот пять из них:

«Лучший % (в конце срока)», Сбербанк«ВТБ Вклад» ВТБ«Новые деньги», Газпромбанк«Альфа-Вклад. Максимальный», Альфа-Банк«МКБ. Перспектива», МКБ

* Условия по вкладам актуальны на 21 июля 2024 года.

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