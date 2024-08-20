Авиабилеты на Дальний Восток значительно подорожали

В Общероссийское объединение пассажиров поступают жалобы на всплеск стоимости билетов в Дальневосточный федеральный округ и внутри него. Организация готовит обращение в Росавиацию о выделении дополнительных провозных емкостей.

Так, например, на ближайшие недели из Москвы не осталось билетов экономкласса «Аэрофлота» во Владивосток. Остался комфорт-класс от 50 тыс. рублей в одну сторону. При этом обычная стоимость билета порядка 15–17 тыс. рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Одна из причин, почему цены на билеты в столицу ДФО держатся на повышенных уровнях, – предстоящий Восточно-экономический форум во Владивостоке, который состоится с 3 по 6 сентября. После проведения крупного международного мероприятия стоимость, как правило, «откатывается».

Еще одно объяснение сложившейся ситуации: высокая глубина бронирования на данном направлении. По данным «Аэрофлота», в этом году процесс стартовал намного раньше. Активное бронирование на август перевозчик начал наблюдать еще в начале года, а «обычно оно приходится на апрель—май».

В «Аэрофлоте» заявили, что повышения цен на дальневосточных направлениях «не было и нет», несмотря на пиковый спрос. Также в компании подчеркивают, что снижения емкостного предложения не было. Наоборот, на 2024 год дополнительно предложено 300 тыс. кресел. В целом, с 2015 по 2023 годы совокупное предложение «Аэрофлота» в ДФО увеличилось с 1,5 млн до 3,1 млн кресел.

Кроме того, перевозчик отметил, что на рейсах из и в ДФО применяется плоское ценообразование. Например, 28 тыс. руб. за билет во Владивосток из Москвы и обратно или 17 тыс. руб. в одну сторону. Эксперты считают, что индексация плоских тарифов давно отстает от темпов инфляции. При увеличении потребительских цен на 80% с 2015 года перелет во Владивосток подорожал на 35–50%.

В свою очередь в Росавиации порекомендовали авиакомпаниям использовать более вместительные самолеты или добавлять рейс при перелетах на Дальний Восток в текущий период.