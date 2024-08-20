В Госдуме рассказали о новой автоматической выплате

С 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы будут получать выплату в размере 1 200 рублей, которая будет начисляться автоматически. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Как объяснил Чаплин, до 2025 года граждане могли оформить ежемесячную компенсацию в размере 1 200 рублей за уход за пожилыми людьми старше 80 лет или инвалидами I группы. Для этого нужно было подать заявление на оформление выплаты.

«С введением нового порядка с 2025 года необходимость подачи заявлений на назначение выплат и предоставления подтверждающих документов отпадает. Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически, без необходимости подтверждать наличие лица, оказывающего уход», — объяснил депутат РИА Новости.

Другие выплаты остаются без изменений: 10 000 рублей одному из родителей по уходу за ребенком-инвалидом, 1 200 тысячи рублей другим неработающим лицам по уходу за ребенком-инвалидом, 10 000 рублей родителям по уходу за инвалидом с детства I группы.

Тем, кому уже назначена выплата до 2025 года, компенсация будет продолжена до окончания текущего периода. После этого начнут действовать новые правила выплат. Разъяснения можно получить в Соцфонде.