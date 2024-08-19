Центробанк прокомментировал информацию о выплате пенсий цифровыми рублями

Пенсии в России не будут в обязательном порядке выплачивать только в цифровых рублях. Появившуюся ранее информацию о подобном новшестве в беседе с Life.ru опровергло Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

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Представители Центробанка подчеркнули, что для «отказа» от такого способа выплат не нужно писать никаких заявлений в Социальный фонд (СФ) РФ. В регуляторе отметили, что сейчас цифровой рубль проходит этап тестирования, и доступ к такой валюте есть лишь у очень узкого круга лиц.

В ЦБ рассказали, что в сентябре пилотный проект будет расширен — вырастет число тех, кто сможет тестировать операции с цифровыми рублями. Однако эти изменения не затронут пенсионеров, заверили собеседники издания. Массовое же внедрение цифровой национальной валюты ожидается не раньше второй половины 2025 года.

Россияне смогут сами решить, использовать новый способ расчетов или нет. «Те, кто получает пенсии, смогут, как и сейчас, выбрать способ получения: на почте наличными, на карту безналичными или на свой счет цифрового рубля. Выбор останется за человеком», — заявили в Банке России.

Средняя пенсия в России по состоянию на 1 апреля составляет 20 941 рубль, рассказала ранее заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская. Размер выплаты у работающих пенсионеров составляет 17 484 рубля, в то время как у неработающих может достигать 21 751 рубля.