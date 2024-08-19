В России выросли зарплатные предложения студентам

Зарплатные предложения для студентов в июле 2024 года увеличились по сравнению с июлем 2023 года на 24,6%, наибольший рост заинтересованности в таких работниках показала Волгоградская и Ростовская области, а также Пермский край.

Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В июле 2024 года зафиксировано увеличение количества предложений стажировок для студентов: число вакансий с пометкой "работа для студентов/стажировки" на 13,1% превысило показатель июля 2023 года, а зарплатные предложения в категории выросли за год на 24,6%", - говорится в итогах исследования.

Отмечается, что наибольший рост заинтересованности в работниках-студентах за этот период показали Волгоградская область (+197,3%), Ростовская область (+71,9%) и Пермский край (+65,8%). Количество вакансий для студентов значительно выросло и в Оренбургской области (+38,8%), Краснодарском крае (+32,6%) и в Новосибирской области (+31%).

Среди вакансий в этой категории в июле 2024 года чаще всего встречались предложения работы курьером (41,4% вакансий от всех опубликованных для студентов), менеджером по продажам (16,8%), специалистом call-центра (15,5%), водителем на личном легковом авто (15%), продавцом-консультантом (10,4%) и кассиром (10,2%).

По словам заместителя генерального директора "Работа.ру" и операционного директора сервисов "Подработка" и "Сберподбор" Александра Ветеркова, работодатели сейчас все чаще обращаются к студентам как к потенциальным источникам для решения проблемы дефицита кадров. "Студенты, обладая гибким графиком и стремлением к приобретению практического опыта, могут эффективно заполнить вакансии в различных секторах экономики", - отметил он.