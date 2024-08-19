В РФ создан законопроект о проактивном назначении страховых пенсий

Для назначения страховых пенсий по старости гражданам, которые достигли пенсионного возраста, будет достаточно указать банковские реквизиты для выплаты пенсии. Помимо этого, предлагается учитывать нестраховые периоды тем, кому страховая пенсия уже назначена.

Соответствующий законопроект, подготовленный Минтрудом России, вынесен на общественное обсуждение.

"Упрощение процедур, связанных с назначением выплат, - один из приоритетов в деятельности Минтруда России, - заявил статс-секретарь-замминистра Андрей Пудов. - Вносимые поправки предусматривают, что все работы по расчету пенсии и информированию граждан Социальный фонд будет проводить за месяц до достижения гражданами пенсионного возраста и заранее информировать предпенсионеров о будущем размере пенсионных выплат. Также проект позволит засчитывать в страховом стаже нестраховые периоды, имевшие место уже после того, как человеку была назначена страховая пенсия. Это в первую очередь поддержит женщин, которые имеют пенсию по инвалидности и родили ребенка или ухаживали за ним".

Как уточнили "Российской газете" в Минтруде, предлагается ввести проактивное назначение страховых пенсий по старости с 1 января 2026 года.

Там отметили, что страховая пенсия по старости при наступлении пенсионного возраста будет назначаться Социальным фондом автоматически, без соответствующего заявления от человека. Сейчас такое заявление требуется.

Территориальный орган СФР за месяц до достижения гражданином пенсионного возраста будет выносить решение и в течение трех рабочих дней направлять сообщение со всей необходимой информацией в личный кабинет человека на портале госуслуг, либо по почте. Будущий пенсионер принимает решение о том, через какую кредитную организацию он хотел бы получать пенсию, и направляет реквизиты банковского счета также в СФР через портал госуслуг.

Вторая новация законопроекта предусматривает учет ряда нестраховых периодов, которые сформированы не только до, но и после назначения страховой пенсии. Например, для граждан, которые уже получают страховую пенсию по инвалидности, будут учитываться такие нестраховые периоды, как уход за ребенком до полутора лет.

Напомним, что сейчас в страховой стаж наравне с периодами работы и иной деятельности засчитываются и нестраховые периоды (уход за ребенком, период проживания супругов военнослужащих вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы, а также период пребывания в добровольческом формировании).