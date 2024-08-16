Центральный банк России (ЦБ) призвал кредитные организации простить долги жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, если их жилье оказалось полностью разрушено в ходе атаки ВСУ.

Уточняется, что речь идет только о том жилье, которое находится в залоге по ипотеке. Если же оно было повреждено лишь частично, Центральный банк порекомендовал освободить заемщиков от уплаты ипотечных платежей на 1 год без начисления процентов. При этом в регуляторе также напомнили, что долг подлежит списанию в некоторых особо тяжелых жизненных ситуациях.

«Банк России рекомендует кредиторам в кратчайшие сроки рассматривать заявления о реструктуризации, поступившие от жителей приграничных районов, от эвакуированных или вынужденно переселенных граждан, и предоставлять отсрочку по ипотеке на срок до 1 года без начисления процентов», — заявили в ЦБ.

Напомним, что 6 августа силы ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область. Позже в ВСУ заявили о создании «военной комендатуры» в Курской области.