Максимальные ставки по вкладам снова выросли

В первой декаде августа 2024 года максимальные процентные ставки по вкладам в десяти крупнейших банках достигли 17,28%, свидетельствуют данные мониторинга ЦБ. Для сравнения, в третьей декаде июля доходность по вкладам была 17,11%, в первой и второй декаде июля — 16,57%.

Средние максимальные ставки по вкладам на срок до 90 дней выросли с 15,33% до 16,33%; на срок от 91 до 180 дней — с 15,79% до 16,2%; на срок от 181 дня до 1 года — с 16,51% до 16,79%. При этом доходность вкладов на срок свыше года снизилась с 15,76% до 15,55%.

ЦБ учитывает ставки в топ-10 крупнейших банков по привлечению вкладов: Сбербанк, ВТБ, ГПБ, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Московский кредитный банк, Т-Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.

Проценты по вкладам растут после того, как Банк России в конце июля повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых.