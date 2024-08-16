В России изменится расчет оплаты сверхурочной работы

В России с сентября расчет оплаты за сверхурочную работу сотрудников будет учитывать весь заработок работника, включая стимулирующие и компенсационные выплаты.

Это приведет к увеличению размера оплаты, предупредил россиян юрист Илья Русяев, пишет РИА Новости.

«При расчете оплаты за сверхурочную работу необходимо учитывать весь заработок работника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты», — отметил специалист.

Русяев напомнил, что ранее работодатели при расчете оплаты сверхурочной работы учитывали только тарифную часть зарплаты. При этом различные выплаты игнорировались. Новые правила подсчета вступят в силу с 1 сентября 2024 года,

Кроме того, нововведение призвано защитить интересы тех работников, которые уже пользуются более выгодными условиями оплаты сверхурочной работы. Работодатель обязан оплачивать сверхурочную работу, данная обязанность закреплена в статье 152 ТК РФ.

Ранее российский сенатор Ольга Епифанова рассказала, что индексацию пенсий необходимо проводить в соответствии с динамикой роста средних зарплат россиян. Она также предложила пересмотреть льготы для отечественных компаний по страховым взносам в пенсионный фонд.

Также ранее сообщалось, что работающие пенсионеры в России после возвращения индексации пенсий дважды в год смогут получить прибавку в размере до двух тысяч рублей. Также гражданам напомнили, что размер прибавки будет зависеть от пенсионного балла.