Специалисты назвали популярные среди мошенников стоп-слова и фразы

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупредил россиян о распространенных схемах мошенничества.

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Злоумышленники часто используют названия государственных структур, таких как «ФСБ», «МВД» и «Центральный банк», а также просят перевести деньги «на безопасный счет» и сообщить личные данные, включая коды из СМС и информацию о картах.

Кузнецов призвал немедленно прекращать общение с незнакомцами, использующими подобные фразы. Он отметил, что мошенники могут также выдавать себя за сотрудников сотовых компаний или социальных фондов с целью обмана граждан.

Несмотря на активность мошенников, в 2023 году некоторые банки, такие как ВТБ и Газпромбанк, сообщили о снижении числа мошеннических атак. Однако Т-банк зафиксировал рост попыток мошенничества на 17%.