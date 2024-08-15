Просроченный кредит: что произойдет и как это отразится на кредитной истории

Погашать кредит необходимо в срок, так как просрочка по нему несет в себе определенные риски. О них рассказывает портал Banki.ru.

Как отмечается, к санкциям за просрочку платежей у каждого банка индивидуальный подход. Так, одни начисляют пени с первого дня просрочки, другие - дают клиентам неделю на исправление и только потом принимает меры, напоминают эксперты. Но в каждом кредитном договоре прописано, чем грозит просрочка конкретному заемщику.

Вместе с тем в ряде случаев просрочка допустима, отмечают авторы. Банки в основном прощают просрочку, если человек оказался в трудной жизненной ситуации и смог подтвердить это документально.

К трудным жизненным ситуациям относятся потеря работы и регистрация в качестве безработного, снижение ежемесячного дохода более чем на 30%, получение инвалидности первой или второй группы, временная нетрудоспособность более двух месяцев подряд, чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, в результате которой заемщик понес ущерб. Также эксперты выяснили, отображается ли просроченный кредит в кредитной истории.

«Даже один день просрочки отразится на вашей кредитной истории. Естественно, негативно. Чем больше будет просрочка, тем ниже будет падать ваш рейтинг заемщика. В конце концов все может закончиться тем, что ни один банк больше не согласится выдать вам кредит», - говорится в публикации.

Ранее в Центробанке РФ сообщили, что кредитным организациям следует идти навстречу заемщикам из зоны ЧС в ряде регионов и удовлетворять их заявления о реструктуризации кредитов в любом случае. Речь идет о Курской, Брянской и Белгородской областях.