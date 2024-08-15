Банк России предупредил об опасной схеме мошенников с дипфейками

Мошенники стали чаще применять технологии реалистичного создания изображений с помощью искусственного интеллекта - так называемые дипфейки, предупредил Банк России.

Чтобы создать дипфейк, злоумышленники используют фото, видео и записи голоса, которые чаще всего получают через взлом аккаунтов россиян в социальных сетях или мессенджерах.

"Сгенерированный образ человека рассылают его друзьям или родным через мессенджеры или социальные сети. В коротком фальшивом видеоролике виртуальный клон реального человека рассказывает якобы о своей проблеме (болезнь, ДТП, увольнение) и просит перевести деньги на определенный счет. В некоторых случаях мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников государственных органов или известных личностей из той сферы деятельности, в которой трудится их потенциальная жертва", - рассказали в ЦБ.

Чтобы защитить себя от подобных схем, не нужно спешить переводить деньги, рекомендует Центробанк. В ответ на просьбу знакомого о финансовой помощи лучше перезвонить ему и уточнить обстоятельства. Писать текстовые сообщения не стоит - иногда для рассылки своих сообщений злоумышленники создают поддельные страницы с именем и фото человека.

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