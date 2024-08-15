«Райффайзенбанк» перестанет совершать исходящие переводы в валюте

Райффайзенбанк со 2 сентября 2024 года перестает проводить исходящие переводы в иностранной валюте для всех категорий клиентов – физических лиц, заявили Frank Media в поддержке банка.

По словам представителя банка, SWIFT-отправления и так шли с ограничениями: по России и в страны СНГ — не перевести, в долларах США переводов банк не осуществляет, в евро минимальный порог отправки составляет €20 тысяч.

«Ограничение введено в соответствии с решением группы RBI в связи с предписанием ЕЦБ. Нам жаль, если эта ситуация нарушит ваши финансовые планы, но мы не можем повлиять на это решение», — пояснил оператор поддержки.

Другой оператор уточнил корреспонденту Frank Media, что в случае если банк не будет успевать сократить российский бизнес до объемов, требуемых ЕЦБ, то могут закрыться и другие продукты «в угоду требования», чтобы к концу года банк смог выйти на нужный показатель и «не закрыться».

Frank Media направили запрос в пресс-службу банка.

Ранее «Райффайзен» в России уже заявлял о сокращении целого спектра услуг из-за предписания европейского регулятора. Например, в июле Райффайзенбанк перестал открывать новые брокерские счета и ухудшил условия по старым, в августе — приостановил доступ для розничных инвесторов к покупке и продаже юаней и юаневых облигаций, а в сентябре закрывает все свои БПИФ. Кроме того, с 1 июля кредитная организация прекратила начислять проценты по накопительным счетам. До этого Райффайзенбанк сообщал о снижении объемов кредитования, чтобы выполнить предписание ЕЦБ.

«На практике это значит, что в ближайшие месяцы кредитная политика ужесточится и процент одобрений существенно снизится, однако речи о полной остановке кредитования нет», — отмечали в пресс-службе.

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International в своем отчете за второй квартал 2024 года предупреждала , что в соответствии с требованиями Европейского центрального банка RBI еще больше сократит бизнес в России. Первые последствия для клиентов, такие как ограничение платежей, уже вступили в силу, дальше последуют дополнительные меры, отмечали в группе. В целевой бизнес-модели банка — сфокусироваться на размещении ликвидности на рублевые депозиты в Банке России, притом Райффайзенбанку установлены строгие ограничения на валютообменные операции с ликвидностью, текущий кредитный портфель амортизируется по мере истечения договоров, «за очень редкими исключениями».

Стало известно, как будет работать Райффайзен Банк в России

Райффайзенбанк еще в 2022 году начал переход к модели бизнеса capital-light, которая предусматривает снижение влияния капиталоемких продуктов, таких как кредитование, на финансовый результат. Целевыми в новой модели являются некредитные продукты и высокотехнологичные сервисы. В марте 2023 года стало известно, что ЕЦБ усилил давление на RBI, настаивая на том, чтобы австрийский банк ускорил процесс выхода из России. Сама же группа признавала, что покинуть российский рынок ей будет сложно, а продавать банк «по любой цене» она не намерена.