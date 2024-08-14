Силуанов дал совет, куда вкладывать деньги

Министр финансов России Антон Силуанов посоветовал россиянам вкладывать средства в облигации федерального займа.

По его словам, это хороший, надёжный инструмент.

«Куда вложиться? В первую очередь в себя и свою семью. Второе, если вы хотите вложиться вдолгую, — это могут быть государственные бумаги с фиксированной доходностью», — сказал Силуанов на лекции на форуме «Территория смыслов».

Его слова приводит РИА Новости.

«Если вы более рисковый человек, откройте индивидуальный инвестиционный счёт, вложитесь в ценные бумаги на финансовом рынке. Там доходы могут быть выше, но, соответственно, и риск выше. Вот такая линейка выборов», — добавил Силуанов.

Он также отметил, что если есть возможность вложить деньги в ипотеку, в том числе в льготные программы ипотеки, то это тоже лучшее вложение.