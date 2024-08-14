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Россиян старше 50 лет начали обманывать по новой схеме

Мошенники притворяются представителями энергоснабжающих компаний, обзванивают россиян старше 50 лет и предлагают оформить положенные льготы, сообщил ПРАЙМ заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Он добавил, что злоумышленники также просят указать персональные данные.

Россиян старше 50 лет начали обманывать по новой схеме
© News.ru

Довольно напористо интересуются, будет ли гражданин оформлять документы на предоставление скидки. Если тот соглашается, лжеэнергетики предлагают заполнить форму, указав персональные данные, в том числе счет, с которого происходит оплата. Это надо для того, чтобы вернуть «переплату», которая образовалась со дня пятидесятилетнего юбилея, объясняют гражданам, — подчеркнул юрист.

После жителям предлагают перейти по присланной ссылке. По словам Соловьева, в этом случае человек лишается аккаунта и денежных средств. Особо доверчивых могут обмануть также лжесотрудники ЦБ или полиции.

Юрист призвал жителей быть бдительными и не верить звонкам от людей, которые представляются поставщиками услуг ЖКХ, Соцфонда и других служб. Он посоветовал обратиться в организации и ведомства лично и уточнить все, что интересует.

Ранее правоохранители задержали квартирного мошенника в Москве, который обманул россиян на 20 млн рублей. Мужчина представлялся чиновником из Министерства спорта РФ и обещал помочь выгодно приобрести квартиры.

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Иван Соловьев
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