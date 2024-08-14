Детские пособия оформят быстрее
Ускорить выплату детских пособий планирует Социальный фонд. Так, до пяти дней сократят срок предоставления ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным во время беременности из-за ликвидации организации, а регистрировать заявление на назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка обяжут за один рабочий день или за пять минут, если оно будет подано на портале госуслуг. С новым регламентом ознакомилась «Парламентская газета».
Быстро и без волокиты
Социальный фонд разработал административный регламент по предоставлению двух госуслуг, связанных с выплатой детских пособий. Документы опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходят антикоррупционную экспертизу.
Обе эти услуги не новые, но Социальный фонд внес изменения в порядок их предоставления. Так, планируется сократить вдвое, до пяти рабочих дней, срок назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным во время беременности и отпуска по беременности и родам из-за ликвидации организации, а также лицам, не подлежащим обязательному соцстрахованию в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения.
Максимальный срок назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка не изменится, он составляет те же 10 дней, но обновлен стандарт предоставления услуги. И в том, и другом случае за пособием родители могут обратиться в территориальное отделение Соцфонда, МФЦ или на портал госуслуг. Заявление при личном визите обязаны зарегистрировать за один рабочий день, виртуально — за пять минут. А ожидание в очереди при подаче документов и получении результата не должно превышать 15 минут. Родители и опекуны, оформляющие ежемесячное пособие по уходу за ребенком, могут получить ответ на свое обращение еще и по почте.
Напомним, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставляется, если среднедушевой доход семьи меньше двукратной величины прожиточного минимума, установленного в субъекте. Размер пособия равен региональному прожиточному минимуму для детей. Заявление на субсидию можно подать в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.
Веяние времени
Контроль за соблюдением регламента возложен на руководителя территориального органа Соцфонда или его заместителя. Кроме того, могут проводиться плановые и внеплановые проверки. Последние — на основании жалоб заявителей. Жалобу можно подать лично, на сайте фонда или через портал госуслуг.
Нарушившие требования административного регламента должностные лица понесут ответственность в соответствии с законодательством РФ, сказано в документе.
Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сказала «Парламентской газете», что сегодня социальное казначейство нацелено на то, чтобы большинство государственных и муниципальных услуг предоставляли в беззаявительном — проактивном порядке либо в максимально сжатые сроки.
«Кроме того, мы сокращаем бюрократические процедуры, когда необходимо собирать какие-либо справки, которые можно получить путем межведомственного взаимодействия. Сегодня цифровые платформы, Единая государственная информационная система социального обеспечения позволяют сделать максимально удобными для пользователей все предоставляемые услуги. Их достаточно большое количество. Главное, чтобы конечный пользователь получил как можно быстрее ту социальную поддержку, на которую он может рассчитывать благодаря государству», — прокомментировала депутат.