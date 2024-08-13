Названы лидеры среди регионов России по росту вкладов

Севастополь и Республика Крым возглавили список регионов РФ по увеличению объемов вкладов. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.

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Речь идет о начале второго полугодия. По словам эксперта, на 1 июля 2024 года вклады в Севастополе продемонстрировали рост за год на 56,3%, в Республике Крым - на 50,7%. В целом по России вклады увеличились за год только на 25,6%.

Специалист отметил, что опережающий рост обусловлен выходом на полуостров Сбера в 2023 году. Рост объема вкладов в Белгородской области составил 35,8%, в Ростовской области - 35,5%, в Республике Тыва - 34,8%.

Ранее руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов заявил «Известиям», что перед открытием депозита в этом году важно учесть прогнозы по инфляции, ставкам Центробанка (ЦБ) РФ, а также собственные финансовые цели и возможности.