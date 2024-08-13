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Названы лидеры среди регионов России по росту вкладов

Севастополь и Республика Крым возглавили список регионов РФ по увеличению объемов вкладов. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.

Названы лидеры среди регионов России по росту вкладов
© РИА Новости

Речь идет о начале второго полугодия. По словам эксперта, на 1 июля 2024 года вклады в Севастополе продемонстрировали рост за год на 56,3%, в Республике Крым - на 50,7%. В целом по России вклады увеличились за год только на 25,6%.

Специалист отметил, что опережающий рост обусловлен выходом на полуостров Сбера в 2023 году. Рост объема вкладов в Белгородской области составил 35,8%, в Ростовской области - 35,5%, в Республике Тыва - 34,8%.

Ранее руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов заявил «Известиям», что перед открытием депозита в этом году важно учесть прогнозы по инфляции, ставкам Центробанка (ЦБ) РФ, а также собственные финансовые цели и возможности.