Жители приграничья могут обратиться за отсрочкой по кредиту

Центробанк РФ считает, что кредитным организациям следует идти навстречу заемщикам из зоны ЧС в ряде регионов и удовлетворять их заявления о реструктуризации кредитов в любом случае. Речь идет о Курской, Брянской и Белгородской областях, говорится на сайте регулятора.

Согласно информационному письму ЦБ, граждане, вынужденные эвакуироваться, вправе обратиться за отсрочкой платежей на срок до 6 месяцев. При этом банки должны рассматривать такие заявления в упрощенном порядке, отмечается в сообщении регулятора.

Банкам и некредитным финансовым организациям следует рассматривать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке, отмечают в ЦБ. Рекомендуется принимать любые документы, доступные заемщикам, в качестве подтверждения трудной жизненной ситуации.

Заявления о реструктуризации должны удовлетворяться, в частности, если размер кредита превышает установленный законом лимит, подчеркнул регулятор.

Кредитные каникулы являются периодом временной приостановки платежей по кредиту (займу) или уменьшения их размера без штрафных санкций и последствий для кредитной истории.