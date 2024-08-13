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В России оценили, может ли частный пользователь заработать на майнинге

Частному пользователю будет сложно заработать на майнинге, потому что нужно будет окупить оборудование и оплатить счета за электроэнергию. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал аналитик компании «Золотой монетный дом», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

В России оценили, может ли частный пользователь заработать на майнинге
© ТАСС

По его словам, это удастся только очень богатому человеку, который сможет обеспечить себе дешевую генерацию очень большой мощности. Эксперт отметил, что майнинг является нерентабельным для физических лиц с точки зрения тарифа на электроэнергию, потому что за нее придется платить больше, чем удастся заработать.

«Сейчас майнинг — очень мощная промышленная деятельность. И в Соединенных Штатах крупные майнинговые компании строят свою маленькую ферму прямо рядом с атомными электростанциями, по оптовому тарифу, очень дешево, покупают электричество. В таких случаях все хорошо работает и окупается», — отметил Голубовский.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в правовое поле деятельность по майнингу цифровых валют в стране. Документ определяет понятия и требования к майнерам, а также меры контроля за оборотом криптовалют. Закон вводит такие понятия, как «майнинг цифровой валюты», «майнинг-пул» и «оператор майнинговой инфраструктуры». Сама деятельность по добыче цифровых активов признается составляющей их оборота, а не эмиссией.

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Дмитрий Голубовский
Владимир Путин