Уехать с переполненных российских курортов в этом году оказалось непросто — обратные билеты по адекватным ценам найти почти невозможно. В СМИ и у блогеров появились скрины сайтов продаж, где цена на место в поезде из Анапы доходит до немыслимых 86-92 тысяч рублей, а варианты подешевле если и есть, то только с пересадкой в Курске.

«Парламентская газета» выяснила у РЖД причины странного ценообразования и перспективы для туристов, которым еще предстоит квест «вернуться из отпуска и не разориться».

Билетов нет, но вы держитесь

Прогноз АТОР на лето-2024 об 11 миллионах туристов в Краснодарском крае сбывается: с начала лета регион уже посетили около 9 миллионов человек. Специалисты отрасли называют это рекордом, к которому далеко не вся инфраструктура оказалась готова.

В основном люди едут на машине или добираются до курортов самолетами через Сочи и Минводы. Но около 15 процентов туристов выбирают железнодорожный транспорт. Эта цифра могла бы быть и больше, но поезда не резиновые. И это несмотря на то, что, по данным РЖД, билетов на российский юг в продажу поступило на несколько сотен тысяч больше, чем год назад. А всего на сезон запланировано 36 тысяч рейсов поездов к югу и обратно. Но спрос намного превысил и это предложение, а пропускную способность железных дорог по щелчку пальцев не увеличить.

«Невозможно запустить больше поездов, чем есть сейчас», — пояснил «Парламентской газете» еще в мае, когда только проявилась проблема с дефицитом железнодорожных билетов, председатель Общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов.

Но если весной речь шла только о дефиците, то в августе добавилась и проблема цены: она доходит до 86-92 тысяч рублей, причем только в одну сторону.

Некоторые блогеры, грозя РЖД проверкой транспортной прокуратуры из-за такого ценообразования, упоминали, что дешевые билеты есть только с пересадкой в Курске, намекая, что такой путь сейчас рискован.

Корреспонденты «Парламентской газеты» 12 августа попытались найти билеты на сайте РЖД из Анапы в Москву на 30 августа. Безуспешно. Единственный предложенный вариант — оставить заявку в листе ожидания, вдруг кто-то сдаст свой билет.

А вот на популярном агрегаторе на ту же дату и направление самые дешевые пятитысячные плацкарты распроданы подчистую, зато в наличии предложения по более адекватным ценам от 7 до 11 тысяч рублей с пересадками либо в Орле, либо в Сызрани. Варианта с пересадкой в Курске не было.

Но было и вызывающее оторопь предложение от 89,3 тысячи рублей с пересадкой в Ростове. Ехать больше суток, правда, большую часть дороги — в отдельном купе с душем.

Вариант люкс

В пресс-службе дочки РЖД — Федеральной пассажирской компании — «Парламентской газете» заявили, что 80-90 тысяч — это билеты с пересадками в вагоны СВ и люкс. И цена соответствует классу обслуживания.

«Варианты при запросе подбираются автоматически из того, что вообще имеется в продаже. А пассажир может самостоятельно выбрать из всего набора вариантов», — пояснили нам.

Проблема в том, что вариантов мало.

Антимонопольная служба регулирует тарифы, но не во всех сегментах. Стоимость билетов в плацкартные, общие и сидячие вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования перевозчики должны согласовывать, и поднимать ее выше разрешенного они не могут. А вот так называемые дерегулированные тарифы в купе, СВ и люкс, а также вагоны с сидячими местами скоростных поездов устанавливают без оглядки на ФАС. Но это не значит, что компания старается нажиться на спросе, заверил перевозчик.

«Как в регулируемом, так и в дерегулированном сегменте перевозок тарифы индексируются в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ. В 2024 году тарифы проиндексированы на 10,75 процента», — сказано в официальном комментарии компании.

Цена проезда в СВ и люксе зависит от категории поезда, времени года, дня недели, времени отправления и прибытия, количества свободных мест и особенно периода покупки билета.

В любом случае и плацкарт, и люкс лучше покупать раньше, дешевле выйдет. И наоборот: пытаясь найти билет в последний момент, шансов нарваться на дорогой вариант или вообще не найти никакого намного больше. Поэтому главный совет специалистов: планировать отдых и покупать билеты за несколько месяцев до поездки. Иначе варианты с люксом могут оказаться безальтернативными.