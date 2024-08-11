Россиянам напомнили, кто может получить выплаты к 1 сентября

Трудоустроенные родители могут получить социальную помощь в размере до шести минимальных прожиточных минимумов, если по не зависящим от них причинам они не могут собрать ребенка в школу. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.

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С 1 января 2024 года прожиточный минимум в РФ составляет 15 453 рубля на душу населения, 16 844 рублей — для трудоспособного населения, 14 989 рублей — на детей и 13 290 рублей — на пенсионеров. При этом в каждом российском регионе прожиточный минимум различается. Например, минимум на Чукотке он максимальный и составляет 39 813 рублей, а в Липецкой области — 12 661 рубль, что является минимум.

— Во-первых, это региональные меры поддержки, в том числе материальная помощь. Это адресная социальная выплата для граждан, которые по не зависящим от них причинам не могут собрать ребенка в школу. Для того чтобы им такой поддержкой воспользоваться, необходимо соблюсти пару условий: родители детей должны быть обязательно трудоустроены. Помимо этого, следует оформить ходатайство из школы, в которой ребенок обучается. Такая выплата оформляется в размере от двух до шести минимальных прожиточных минимумов, — сообщила чиновница.

Она напомнила, что Госдума уже приняла закон о том, что если на счету материнского капитала есть остаток в виде небольшой суммы, то 10 тысяч рублей из этого остатка можно направить на подготовку детей к школе.

Помимо этого, по ее словам, в исключительных случаях, например, когда ребенок идет в первый класс и в семье несколько детей, которых нужно отправить в школу, а семья находится в трудной жизненной ситуации, можно использовать механизм социального контракта.

— Региональные власти очень часто идут навстречу людям в таких случаях, предоставляя средства по социальному контракту, — подчеркнула депутат в беседе с РИА Новости.

В июле текущего года родители потратили на покупку формы и школьных принадлежностей в среднем 17,6 тысячи рублей. Кроме того, число покупок товаров из минимального набора оказалось выше на девять процентов.

Детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова рассказала, что начинать морально готовить ребенка к школе лучше заранее — примерно за год. Важно приучить будущего ученика к определенному режиму, так как ему придется ходить на занятия к определенному времени.