Жители Курской области могут приостановить платежи по кредитам

Правительственный портал объясняем.рф в связи с введением в Курской области ЧС федерального характера опубликовал в Telegram-канале информацию об отсрочке по кредитам или займам.

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"В связи с введением в Курской области ЧС федерального характера жители региона могут приостановить платежи по потребительским и ипотечным кредитам или займам.

Соответствующий механизм по потребительским кредитам действует с 1 января 2024 года и предусмотрен Федеральным законом от 24 июля 2023 года № 348-ФЗ. Получение отсрочки по ипотечным кредитам регулируется Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ, ст. 6.1-1, п. 6 ч. 2", - говорится в тексте.

Отмечается, что воспользоваться отсрочкой можно один раз на срок до шести месяцев и в пределах установленных правительством сумм. Лимит по автокредитам составляет 1,6 млн рублей, по остальным кредитам и займам - 450 тыс. рублей, а по кредитным картам - 150 тыс. рублей.

Как сообщает портал, пени и штрафы не будут начисляться во время приостановки платежей, а отсрочка не ухудшает кредитную историю. В этот период можно вносить плату частично или не платить вообще.

"Чтобы оформить отсрочку по ипотечным кредитам, заемщику необходимо обратиться к кредитору в течение 60 дней с момента установления нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества в результате ЧС", - говорится в Telegram-канале.

Ранее несколько банков и опрошенных ТАСС кредитных организаций заявляли, что намерены предоставить клиентам, пострадавшим в Курской области, кредитные каникулы.