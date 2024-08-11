Названо три самых высокооплачиваемых рабочих специальности

Среди рабочих специальностей российские работодатели предлагают наиболее высокие средние зарплаты электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям.

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Об этом сообщила директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса "Работа.ру" Елена Артемьева РИА Новости.

"В среднем на наибольшее зарплатное предложение среди рабочих специалистов могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тысячи рублей)", - заявила она.

На втором месте находятся комплектовщики со средней зарплатой в районе 86,6 тысяч рублей, на третьем - слесари (85,4 тысячи рублей). Она уточнила, что в среднем зарплатные предложения для разнорабочих составляют 78 тысяч рублей. До этого исследования сервиса Headhunter показало, что наименьшие заработные платы в России фиксируются у дворников — 32,6 тысячи рублей, уборщиков — 37,3 тысячи рублей, воспитателей и нянь — 40,5 тысячи рублей, а также учителей — 41,9 тысячи рублей.