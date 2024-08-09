Как сэкономить на поездках в такси по городу

У Россиян есть возможность сэкономить на поездках в такси. О том, как это сделать, разбиралось издание «Ъ-Review».

В частности, эксперты рекомендуют отказаться от вызова такси в часы пик. В сервисе заказа такси «Максим» говорят, что в будни пик нагрузки приходится на 6:30—9:00 утра и на 17:00—19:00 вечера. Кроме того, в компании подчеркивают, что в выходные дни поездки дешевле всего утром.

В «Яндекс GO» отмечают, что в пятнадцать минут поездки будут дешевле, чем в сорок пять минут. Это связано с тем, что многим нужно ехать к ровному времени, говорят специалисты. Четверг - самый «дешевый» день для поездок, указали в «ГТК-Холдинг». Также специалисты отмечают, что сэкономить можно, выбрав недорогую тарифную зону.

Кроме того, приложение также может предложить выйти чуть раньше, если на дороге пробка или сложный заезд во двор, или пройти пару минут до места посадки. Также собеседники рекомендуют на регулярной основе менять место подачи такси. Они поясняют, что агрегаторы зачастую увеличивают стоимость поездки от постоянных пунктов отправления и прибытия.

Среди остальных способов сэкономить на поездках – прибегнуть к сервисам, в которых можно предложить свою цену поездки, заказывать такси вместе с попутчиками и пользоваться системой лояльности и бонусов в приложениях, либо выбрать категорию такси и транспорта в качестве приоритетных для кэшбэка в банковских приложениях, говорят эксперты.

По данным Росстата, в июне 2024 года средняя стоимость проезда в такси достигла 42,59 руб. за 1 км пути, что на 30% больше год к году.