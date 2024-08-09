Новый нацпроект «Семья» доработают к 1 сентября

Минтруд должен к началу осени завершить подготовку нового нацпроекта «Семья». Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Коммерсант».

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Нацпроект включает в себя федеральные проекты, направленные на улучшение жилищных условий российских семей, стимулирование рождаемости в стране и обеспечение пожилых необходимыми услугами по уходу. Власти представят пять проектов.

Минтруд займется, в частности, разработкой для семей с детьми и неипотечных инструментов улучшения их жилищных условий, а для пожилых людей — разработкой вместе с регионами новых форматов активной жизни в рамках программы «Активное долголетие».

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о запуске нескольких новых нацпроектов, которые будут действовать с 2025 по 2030 год. Отмечалось, что четыре из них — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети» и «Кадры» — будут способствовать достижению национальных целей в социальной сфере.

В России активно увеличивается число домохозяйств, состоящих из одного человека. Так, их доля в РФ за последние 20 лет выросла с 22% до 32%, а в Москве — с 27% до 52%.