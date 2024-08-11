Как легально обналичить остатки маткапитала

Заявление о распоряжении неиспользованным остатком материнского капитала можно подать на «Госуслугах» или в МФЦ. Выплату перечислят на банковский счет в течение пяти рабочих дней с момента обращения. Такой механизм предложил Минтруд. Проект приказа размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов. До этого, 8 августа, президент подписал закон, разрешающий такие выплаты. Он вступил в силу со дня его официального опубликования. Как можно получить остаток маткапитала до 10 тысяч рублей, разбиралась «Парламентская газета».

Остаткам нашли применение

Сегодня у многих родителей на счетах находятся небольшие суммы остатков маткапитала. Но раньше их использовать никак было нельзя — за обналичивание госсубсидии установлена уголовная ответственность. Теперь россияне смогут получить неистраченный остаток материнского капитала, если он не превышает 10 тысяч рублей, на руки. Такой закон вступил в силу 8 августа. Эти нормы подготовили депутаты во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным по поручению Президента России.

На встрече с семьями — финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное», прошедшей 8 июля, Владимир Путин отмечал, что после расходования основой части маткапитала на счетах у россиян часто остается небольшая сумма, с которой сделать ничего нельзя. Президент тогда заявил, что надо разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Он предложил начать с выплаты до 10 тысяч рублей. А затем власти могут предпринять другие шаги в этом направлении, сказал глава государства.

Минтруд разработал правила получения такой единовременной выплаты и представил их на общественное обсуждение. Семьи, имеющие остатки материнского капитала до 10 тысяч рублей, получат уведомление от Социального фонда в личном кабинете на портале госуслуг. К уведомлению прикрепят предзаполненное заявление для уточнения реквизитов. Его можно будет подать через портал госуслуг или в МФЦ — лично, через представителя или почтой. При подаче заявления на «Госуслугах» в личный кабинет надо загрузить заявление и копию документа, удостоверяющего личность родителя и ребенка, — паспорт или свидетельство о рождении. Выплату перечислят на банковский счет в течение пяти рабочих дней с момента обращения. Этим правом смогут воспользоваться более 730 тысяч семей, у которых остаток материнского капитала менее 10 тысяч рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, его слова привел официальный сайт ведомства.

На подготовку к школе и бытовые нужды

В основном семьи будут тратить единовременную выплату на бытовые нужды, подготовку детей к школе и летний отдых, считает член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Это самые первоочередные цели, которые могут быть у семей с детьми», — сказала депутат «Парламентской газете». Она не исключает, что сумма остатка маткапитала, который можно обналичить, впоследствии вырастет. Но для начала нужно оценить, сколько людей воспользуется этим правом, считает политик. «Когда президент давал поручение распорядиться остатками средств маткапитала, он как раз обозначил, что для начала надо остановиться на сумме до 10 тысяч рублей, а там посмотрим», — пояснила Бессараб.

Механизм получения этих денег сделали максимально удобным — Соцфонд будет оповещать граждан, что у них остаток маткапитала менее 10 тысяч. «Семьям остается только принять решение, использовать эти средства или нет. И вероятно, абсолютное большинство этим воспользуется. Конечно, можно ждать индексации остатка маткапитала, но как потом использовать эти деньги — большой вопрос для семьи», — заключила парламентарий.

Как потратить маткапитал

С 1 февраля 2024 года материнский капитал на первого ребенка составляет 630,4 тысячи рублей, а на второго — 833 тысячи рублей. Родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, при рождении второго ребенка положена только доплата в размере 202,6 тысячи рублей. Размер маткапитала ежегодно индексируется с учетом инфляции. Если семья частично использовала маткапитал, то проиндексируют его остаток.

Субсидию можно направить:

на улучшение жилищных условий — покупку квартиры, дома, постройку или реконструкцию дома, оплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке, на обучение детей, на формирование накопительной пенсии родителей, на покупку товаров для адаптации детей с инвалидностью, на ежемесячную выплату на ребенка до трех лет для семей с низким доходом.

1 января 2024 года вступил в силу закон, позволяющий отцам-одиночкам, которые воспитывают детей либо являются единственными усыновителями, так же как и матерям, тратить маткапитал на формирование накопительной пенсии. Право на материнский капитал с этого года возникает только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином России по рождению. С прошлого года у семей появилась возможность оформлять ежемесячную выплату из маткапитала не только на второго, но и на любого ребенка в возрасте до трех лет. В 2024 году ее размер составляет 14 090 рублей.